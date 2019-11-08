Омск, , 03:27 — REGNUM В рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана президенты Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев 7 ноября посетили центр «Эрмитаж-Сибирь» в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Президенты России и Казахстана в центре «Эрмитаж-Сибирь» Omskportal.ru

Компанию главам государств составили министр культуры РФ Владимир Мединский, сибирский полпред Сергей Меняйло и губернатор Омской области Александр Бурков.

Уникальный выставочный проект «Сжимая рукоять меча… Воинская культура и оружейные традиции Ближнего Востока» представил директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Напомним, президент РФ утвердил концепцию развития «спутников» Эрмитажа в регионах в 2013 году.

Сибирский Эрмитаж в Омске открыли 6 ноября 2019 года. Как сообщало ИА REGNUM, на реконструкцию здания направили порядка 700 миллионов рублей.

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