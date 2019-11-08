Казань, , 01:53 — REGNUM Музеи теперь смогут самостоятельно рассчитывать для себя максимально возможное число посетителей. Об этом 7 ноября рассказала журналистам заместитель директора департамента музеев Министерства культуры РФ Наталия Чечель.

По её словам, министерство осознаёт последствия антропогенной нагрузки на памятники, поэтому разработало методику подсчета максимально возможного количества посетителей, которые могут посетить музей без ущерба для наследия, для различных категорий музеев.

Чечель подчеркнула, что хотя перед музеями ставится задача по увеличению потока посетителей, некоторые федеральные музеи-заповедники давно преодолели их оптимальное количество. В их числе, в частности, Московский Кремль, Царское Село, «Петергоф». Помочь снизить на них нагрузку, по её словам, должно также «продвижение других известных и, может быть, не так популярных музеев».

Эксперты, участвовавшие в обсуждении, считают, что перераспределения нагрузок на музеи можно добиться, в том числе, организуя музейные маршруты в другие, менее популярные сезоны.

Также отмечается важность достижения баланса между комфортом местных жителей и постоянным увеличением на территории из проживания количества праздников и мероприятий.

Напомним, в Казани 7 ноября прошла пленарная сессия «Музеи на брендовых маршрутах России». Экспертами обсуждались вопросы развития и продвижения музеев в рамках национальных культурно-образовательных проектов, в число которых входят «Золотое кольцо России», «Серебряное ожерелье России», «Императорский маршрут», «Россия — Родина космонавтики» и «Великий Волжский путь».

8 ноября в Казанском кремле состоится круглый стол «Музеи в современном мире: вызовы и возможности».

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