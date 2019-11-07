Москва, , 20:13 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому иностранные кинокомпании смогут получать компенсации за съемки фильмов на территории России. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства РФ.

«Утверждены правила предоставления субсидий из федерального бюджета организациям кинематографии, оказывающим услуги или выполняющим работы, связанные с осуществлением производства иностранными производителями аудиовизуальной продукции на территории России», — говорится в документе.

Проект документа подготовило Минэкономразвития РФ в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В документе также указан список требований для снимаемого фильма.