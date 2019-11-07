Ставрополь, , 15:51 — REGNUM Артист из города Ставрополя Олег Кольвах попал в Книгу рекордов России, станцевав на пилоне в течение более 10 минут. Главной особенностью выступления стало то, что шест был поднят на высоту около 25 метров. Об этом 28-летний артист сообщил на своей странице в Instagram.

«Приятно что моё имя первое в своём жанре зафиксировано в книги рекордов России. Высота — 22−25 метров, просто кран выше не может поднять. Без остановки проработать 10−15 минут совсем не просто, готовились заранее», — написал Олег Кольвах.

Танцор также признался подписчикам, что делает все от него зависящее, чтобы популяризировать этот вид искусства. Это, по его словам, не простая ноша, но тем не менее он намерен продолжать заниматься этим ремеслом.

Рекорд Кольвах установил в сентябре текущего года на праздновании 100-летия российского государственного цирка в Москве. В тот день он выступил под открытым небом вместе с трюкачами со всей страны.