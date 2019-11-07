Лос-Анджелес, США, , 16:19 — REGNUM Американский кинорежиссёр Роланд Эммерих жалеет, что съёмки сиквела «Дня независимости» прошли без участия Уилла Смита. Об этом он сообщил порталу Yahoo Entertainment 6 ноября.

По словам Эммериха, ему стоило прекратить съёмки сразу после отказа Уилла Смита от участия в проекте. Режиссёр считает, что оригинальная версия сценария, в которой присутствовал персонаж Смита, была намного лучше финальной.

Напомним, Уилл Смит отказался от съёмок в фильме «День независимости: Возрождение» из-за работы над «Отрядом самоубийц». В оригинальной ленте актёр исполнил главную роль.

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