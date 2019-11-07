Париж, , 15:11 — REGNUM Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) предупредила, что финансово-экономическая блокада Кубы со стороны США наносит «необоснованный ущерб» кубинскому народу и препятствует экономическому развитию острова. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Соответствующий доклад был представлен организацией накануне очередного голосования в Генеральной Ассамблее ООН по вопросу отмены антикубинской блокады.

В организации подчеркнули, что вследствие блокады страдают образование, наука, культура Кубы.