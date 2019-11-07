Вашингтон, 7 ноября 2019, 14:33 — REGNUM В сети появился новый тизер-трейлер предстоящего сериала «Мандалорец». Ролик опубликовали на YouTube-канале Star Wars Expanded 6 ноября.
В трейлере создатели проекта показали новые боевые сцены с участием главного героя в исполнении Педро Паскаля. Премьера первой серии состоится 12 ноября на сервисе Disney+.
Напомним, «Мандалорец» расскажет о приключениях космического наёмника. Будучи представителем некогда могущественного клана воинов, теперь он «влачит жалкое существование на дальних рубежах Галактики».
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