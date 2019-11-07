Новосибирск, , 11:19 — REGNUM На мемориальном комплексе «Монумент Славы» в Новосибирске вновь зажгли Вечный огонь. Торжественная церемония состоялась сегодня, 7 ноября. Прошла она в рамках подготовки празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, что частицу Вечного огня доставили в Новосибирск с Могилы Неизвестного Солдата в Москве.

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Сначала на территории завода им. В.П. Чкалова прошёл митинг, посвящённый событиям 6 ноября 1967 года — когда Вечный огонь для новосибирского Монумента Славы был зажжён от металлургической печи. Затем Вечный огонь доставили на бронетранспортёре на сам мемориальный комплекс.

Право зажжения предоставили студенту НГТУ Ивану Жендоренко, который два года назад спас людей из горящего дома.

«Зажжение Вечного огня на реконструированном Монументе Славы — особое, историческое событие, которое откликается в сердце каждого жителя Новосибирской области», — отметил заместитель новосибирского губернатора Сергей Нелюбов.

Как ране сообщало ИА REGNUM, мемориальный комплекс «Монумент Славы» в Новосибирске был реконструирован впервые за 52 года. Он был восстановлен в соответствии с задумкой автора проекта Александра Чернобровцева. После реконструкции Вечный огонь не горел несколько месяцев. Частицу его огня для Новосибирска было решено привезти из Москвы.