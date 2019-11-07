Лос-Анджелес, США, 7 ноября 2019, 14:26 — REGNUM В сети появился первый трейлер фильма «Цвет иных миров», снятого по мотивам одноимённой повести Говарда Лавкрафта. Ролик появился на YouTube-канале RLJE Films 6 ноября.
По сюжету картины, семья американского фермера сражается с таинственным инопланетным существом, скрывающемся внутри упавшего на Землю метеорита. Главные роли в фильме исполнили Николас Кейдж и Джоэли Ричардсон.
Премьеры «Цвета иных миров» состоится 24 января 2020 года. Напомним, оригинальный рассказ Лавкрафта вышел в 1927 году.
Читайте ранее в этом сюжете: В кинотеатрах России стартовали показы четырёх фильмов Чарли Чаплина