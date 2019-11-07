Москва, , 09:56 — REGNUM Компания «Иноекино» в рамках общемирового празднования 130-летия Чарли Чаплина выпустила на экраны четыре фильма великого артиста. Об этом ИА REGNUM 7 ноября сообщили в её пресс-службе.

Специально к юбилею Чаплина были отреставрированы четыре фильма Чаплина: «Малыш», «Новые времена», «Огни большого города» и «Великий диктатор». Отмечается, что картины получили оригинальную звуковую дорожку и русские субтитры. Зрители могут посмотреть их уже сегодня, 7 ноября 2019 года, в 40 городах России и 80 кинотеатрах.

Чарли Чаплин родился 16 апреля 1889 года в Лондоне и начал свою карьеру ещё в викторианскую эпоху. Впервые придуманный им образ бродяги Чарли появился фильме «Детские автомобильные гонки», который вышел на экраны в 1914 году. В 1999 году Американский институт киноискусства поставил Чаплина на 10-е место в списке 100 величайших мужчин-киноартистов за 100 лет.

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