Пекин, , 06:03 — REGNUM Китайские эксперты примут участие в восстановлении Собора Парижской Богоматери после чудовищного пожара, который сжёг его практически до одних лишь стен, сообщает агентство Синьхуа.

Китай и Франция совместно займутся отбором китайских экспертов, которые примут участие в реставрационных работах, которые начнутся в 2020 году. Избранные эксперты присоединятся к китайской команде, говорится в совместном соглашении, подписанном двумя странами в Пекине, отметили в Национальной администрации культурного наследия КНР.

Стороны также займутся научными и технологическими обменами, а также программами обучения по защите Терракотовых Воинов, расположенных в столице провинции Шэньси городе Сиане, говорится в документе.

Напомним, что католический собор Нотр-Дам де Пари являлся символом не только Парижа, но и всей Франции, шедевром европейского зодчества. И тем чудовищней тот факт, что эта всемирная ценность сгорела дотла в апреле 2019 года. Спасти удалось лишь каркас здания. Шпиль, часы и кровля, которые сами по себе несли огромную ценность, были полностью утеряны.