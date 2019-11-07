Омск, , 04:56 — REGNUM В Концертном зале Омской филармонии 6 ноября состоялся многонациональный гала-концерт «Меридианы «Единения», приуроченный к XVI Форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Омской области, участниками гала-концерта стали более 600 артистов из 13 районов региона. Зал вместил более тысячи зрителей.

В фойе зала работала выставка «Омская область — регион многонациональный».

По словам губернатора Омской области Александра Буркова, в регионе проживают представители более 120 национальностей, действуют более 60 национально-культурных объединений. В вузах и колледжах Омска обучаются более 12 тысяч жителей Казахстана. Казахский язык изучают в семи школах Омской области. В Омском госуниверситете действует центр изучения казахского языка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске 6−7 ноября проходит XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

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