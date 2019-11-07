Пекин, , 04:11 — REGNUM Получивший различные награды мюзикл «Титаник» будет представлен в Пекинском центре исполнительских искусств «Тяньцяо» с 12 по 24 ноября, сообщает 6 ноября агентство Синьхуа.

Мюзикл основан на реальных трагических событиях 1912 года, когда в результате крушения трансатлантического лайнера «Титаник» после столкновения с айсбергом в первом же его походе погибли 1517 мужчин, женщин и детей. Корабль следовал курсом из британского Саутгемптона в Нью-Йорк. Мюзикл показывает надежды и стремления 126 человек на борту, показывает каким образом трагедия изменила жизни тысяч человек.

Режиссером новой, тепло встреченной постановки Том Сазерленд рассказал, что в центре его внимания как режиссера было показать, каким образом разные люди совершенно по-разному реагируют на беду. Музыку и текст песен написал Мори Йестон, а сюжет написал Питер Стоун. Оригинальный мюзикл был поставлен в 1997 году был удостоен премии «Тони», которая вручается за достижения в области театра на Бродвее.

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