Великий Новгород, , 00:01 — REGNUM В Великом Новгороде открылся XXIII Международный театральный фестиваль Ф.М. Достоевского, который собрал спектакли 21 театра из семи стран мира. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, фестиваль открылся спектаклем «8 (Восемь)» по мотивам романа «Бесы» Московского театра на Таганке.

«С каждым годом какие-то произведения Фёдора Михайловича становятся более востребованными, чем остальные. В этом году очень много «Бесов». Причём, это всё — недавние постановки. Наверное, это отзвук общества, учитывая, что Достоевский писал свои произведения более 150 лет назад. Но, видимо, они настолько актуальны и настолько попадают в общественную атмосферу сейчас, ведь театр это — актуальное искусство», — прокомментировал художественный руководитель фестиваля Даниил Донченко.

В программе фестиваля в этом году спектакли по восьми произведениям Фёдора Достоевского — «Преступление и наказание», «Бесы», «Идиот», «Братья Карамазовы», «Кроткая», «Село Степанчиково и его обитатели», «Неточка Незванова», «Дядюшкин сон». Среди них и экспериментальные постановки, и традиционные костюмные драмы и комедии.

Финский национальный театр покажет спектакль «Преступление и наказание» для трудных подростков, совершивших правонарушения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в фестивале примут участие театры из семи стран. Зрители смогут увидеть постановки из Москвы, Санкт-Петербурга, Еревана (Армения), Анкары (Турция), Струмицы (Северная Македония), Минска (Белоруссия), Хельсинки (Финляндия), Щецина (Польша), Барнаула, Казани, Калуги, Вышнего Волочка, Воркуты и Рыбинска.

Читайте ранее в этом сюжете: В Великом Новгороде открывается театральный фестиваль по Достоевскому