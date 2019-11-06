Нур-Султан, , 21:53 — REGNUM Интервью с молодым русско-казахстанским рэп-исполнителем Ильей Цоем (Elijah TS), песня которого недавно попала в ТОП 10 Казахстана. В нем он рассказал о том, как пишет свою музыку и тексты, об отношении к своему великом тезке Виктору Цою, и о том, каких сил и средств сегодня стоит молодому рэперу стать известным широкой публике.

Рэп — новый рок? Наверняка, многие из вас слышали это высказывание. Но откуда, собственно, взялась эта мысль? В былые времена Питерские рок клубы ломились от желающих увидеть своих кумиров воочию. Не было в России такого двора, в котором бы не бренчали бы аккорды столь полюбившихся всей стране песен Цоя или БГ. Но и сейчас, возразите вы, рок звезды собирают стадионы по всей России. Совершенно верно — отвечу я вам.

Но кто эти люди? Когда они начинали свою карьеру? Сколько вам было лет, когда вы впервые услышали их песни? Все они начинали свой творческий путь в далекие девяностые или нулевые. А сейчас. Сможет ли молодой человек назвать хотя бы нескольких рок-звезд, прославившихся на всю страну за последние 5 лет? Вряд ли.

Но, наверняка, очень многие из молодых слышали такие имена как: «Фараон», «T-Fest», группа «ЛСП» и многие другие. Рэперы собирают тысячи людей на своих концертах по всей стране, их клипы собирают десятки миллионов просмотров. И, что самое показательное во всем этом то, что практически любой молодой человек, задумывающийся о музыкальной карьере, мечтает именно о карьере рэпера.

Каждый год появляются все новые и новые артисты. И они все моложе и моложе. Прославиться на всю страну в 18 лет уже не фантастика, а совершенно обычное дело, для начинающих артиста. Сегодня мы поговорим с Ильей Цоем — простым казахстанским парнем, который, как и его знаменитый однофамилец, выбрал для себя путь больших стадионов. И если Цой из прошлого был рокером, то Цой из настоящего выбрал жанр — более соответствующий нынешним временам. Итак, «новый Цой» выбрал для себя «новый рок».

И вот сейчас после долгих лет усердного труда и подготовки, он выпустил свои первые профессиональные песни. И сразу же первый успех: его сингл «Танцпол».

вошел в Топ 10 песен по Казахстану в сентябре, а в конце октября он выступал на праздничном концерте в своем родном городе — городе-миллионнике Шымкенте (прежнее название Чимкент). И это всего в 20 лет.

Илья находится еще в самом начале своего творческого пути, но уже добился многого. И мы постараемся выяснить у него: с какими испытаниями приходится сталкиваться молодым артистам на пути к славе.

Илья, начну с банальных вопросов, которые задают всем начинающим звездам: почему ты решил стать рэпером? Если ты решил заняться поп-музыкой, то почему именно рэпом, а не роком. Лет 20 назад знаменитый рокер Сергей Паук Троицкий из «Коррозии металла» провозгласил знаменитый лозунг «Рэп — это кал». Попросту говоря, он хотел сказать, что это музыкальное направление обычная попса и больше ничего. Насколько рэп — это серьезно и социально?

Я не считаю, что моя музыка — это рэп. Я делаю поп музыку и r&b, иногда с элементами хип-хопа. Другое дело, что многие объединяют нас этим понятием. И очень многие звезды, которые пишут хип-хоп или r&b сами называют себя реперами. Грань здесь очень тонка.

Конечно, я, скорее, рэпер, чем рокер. Я не понимаю высказываний типа «рэп — это кал». Есть, конечно, примеры, подтверждающие это. К примеру, если человек ничего не умеет, первое что он начнет делать, если захочет заниматься музыкой — это читать рэп. Там не нужно никаких вокальных данных, обычный бит под бочку и в принципе все — ты уже рэпер.

Но есть достаточное количество хороших рэперов. Рэп — это очень остро-социальная вещь. Я бы даже сказал, что рэп сейчас поднимает больше остро-социальных тем, чем вся остальная музыка.

О чем твои песни? Они социальны, или это обычная легковесная развлекуха-однодневка?

На данный момент я ориентируюсь больше на клубные песни: в них смысла не очень много, но он все же присутствует. У меня сейчас есть социально-значимые работы, но я не хочу их выпускать — хочу доделать.

Для начала хотелось бы сделать просто песни, которые нравились бы мне, людям: с автотюном, под «клубняк», потому что мне самому эта тема очень нравится. Но есть куча работ, которые я бы хотел выпустить на остросоциальные темы: общественное мнение, даже одна песня будет называться, скорее всего — «Социальный отброс».

На какие темы ты бы хотел высказаться?

В первую очередь об обществе, о том, как общественное мнение влияет на становление личности в наше время, и о том, как люди в наше время зависят от высказываний других людей. Я хочу сказать им, что это неправильно, и люди должны формироваться независимо.

Чем для тебя является Виктор Цой? Помогает ли в твоей пока еще небольшой музыкальной карьере то, что у тебя такая знаменитая фамилия?

Виктор Цой — это в первую очередь невероятное явление. Как человек без музыкального образования и отсутствия понимания музыкальной грамоты придумал собственный бой, который сейчас называют «Цоевским».

Возможно, это отдушина общества. Люди хотят видеть и видят в нем что-то свое: обычный человек, который взял гитару и начал петь песни о жизни, о мире. Но я не понимаю Виктора Цоя. Все говорят мне: «Ты же Цой — спой Цоя», но я не знаю почти ни одной его песни, кроме «Звезды по имени солнце».

Мне просто не нравится музыка Цоя. Я не говорю, что эта музыка плохая, но это просто не мое.

Помогает ли в моей карьере, что моя фамилия Цой? Абсолютно никак. Я не кичусь этим фактом. Да и если бы кичился, это много бы не значило, скорее всего. Мой псевдоним «Elijah TS», и в нем «TS» — это Цой, но об этом трудно догадаться.

Как ты считаешь, он бы одобрил то, что ты занимаешься r&bхип-хопом?

Он был — человек из народа. Из того, что я знаю о Викторе Цое, мне кажется, что он бы не одобрил, но и не стал бы ругаться. Ему было бы все равно.

После того, как твоя песня вошла в Топ-10 казахстанского AppleMusic, посыпались ли на вас предложения о выступлениях или, может, вы получили предложения от какого-то музыкального лейбла записать альбом?

-В Казахстане, да и во всем СНГ, более популярен «Вконтакте», чем Apple Music. И тысячи прослушиваний уже достаточно для попадания в топ за месяц. Мою песню прослушали 1,5 тысячи раз, но этого не достаточно, чтобы к тебе пришли продюсеры.

А что должно случиться, чтобы это произошло?

Тут не совсем дело в прослушивания. Тут нужно, чтобы люди о тебе говорили. Чтобы был хоть какой-то резонанс.

Кто тебя слушает — русские или казахи? Отличаются ли вкусы русской и казахской молодежи?

В основном меня слушают девушки. И по большей части русская диаспора, потому что казахи предпочитают другую музыку. Например, Скриптанита.

А почему именно девушки?

Потому что девушки, какой бы нации они не принадлежали, любят песни: про любовь, про клубы, когда приятный голос и хорошо исполнено. Им этого, в принципе, достаточно. С парнями другое дело — им нужен вайп. Есть отличный пример — Джастин Бибер. У него очень приятный голосок, смазливая внешность. Его обожают девушки, а парни считают, что слушать его позорно.

Какие русские и западные рэперы тебе нравятся и почему?

Из русских мне нравится «Фараон», «Бульвар депо» и «Noize MC» — Noize в последнее время очень жестко начал делать. Из западных — «OSAP Rocky», «21 Savage».

Ты говоришь жестко — что это значит?

В своих последних песнях он затрагивает очень остросоциальные вопросы. Допустим «Почитай старших» — по самому названию можно понять. Раньше его песни были нейтральными и не имели особого смысла. Сейчас же он поднимает очень важные социальные темы и преподносит это в очень интересном ключе.

Все-таки, тебе больше нравится попса или социальные песни?

Я бы сказал 50/50. Мне очень нравится попса, но я и очень люблю социальные песни.

Сколько сейчас стоит записать свой альбом или одну песню из него?

На самом деле цена варьируется от очень маленьких до очень больших сумм. У тебя могут быть знакомые Битмейкеры — люди, которые будут писать тебе биты. И студии, которые будут тебя записывать по бартерному принципу — в обмен на рекламу. А с другой стороны, есть Битмейкеры, пишущие биты на заказ, и цена на них начинается от 1000$. Но есть и более бюджетные варианты. Благодаря тому, что в наше время покупка битов уже стала масс маркетом на таких сайтах, как «Beatstars» можно купить бит за 200−300$ долларов.

А сколько будет стоить вся песня целиком?

Возьмем среднюю цену за бит — 250 $, запись на студии с последующей обработкой еще примерно 100$, один рекламный пост в Инстаграме стоит 50$, но тут тоже сумма может увеличиваться, если вы хотите более обширную рекламу. Плюс обложка будет стоить вам еще долларов 25. И того, получается 425 $ за трек. Но начинающие артисты, которые еще с этого ничего не получают, редко закладывают расходы на рекламу. Обычно они просят друзей подписаться на них группы, репостнуть песню, и это тоже дает, хоть и не большой, но прирост аудитории.

А сколько такая реклама приносит просмотров?

У меня на сингле было примерно 300−400 просмотров. После того, как я купил рекламу, их стало 3000.

Как происходит процесс записи?

Все начинается с поиска битов. Открываешь «Beatmaker.tv» или «Beatstars», вводишь параметры поиска, например, танцевальные биты и ищешь. Находишь бит, который тебе действительно нравится, и ты понимаешь, что с этим можно работать, пишешь под него текст, прогоняешь его неделю, понимаешь, что тебя все устраивает. И только тогда выкупаешь на него права.

Если битмейкер не очень известный, очень мала вероятность, что трек выкупит кто-то еще. Но если ты покупаешь биты во «Вконтакте», приходится делать это намного быстрее. После того, как все отрепетировано, бронируешь время на студии и идешь записываться. С первого раза никогда не получается идеальная запись, и ты обычно приходишь на студию повторно, чтобы подправить некоторые моменты. И только после этого твой трек готов.

Дальше ты заказываешь к нему обложку. И финальный этап — выпуск трека. Ты находишь для него Дистрибьютора. Это очень легко: буквально за 10 долларов твой трек будет размещен на всех музыкальных площадках.

А не легче ли самому писать себе биты?

Если у тебя есть свободное время, которого у меня, к сожалению, нет, то вы можете начать писать биты самостоятельно, и тогда через 2−3 года у вас начнет получать годный результат. Это очень сложная вещь. К тому же, для этого необходимо иметь лицензионную программу для написания битов. «FL Studio» — сейчас стоит 1200$. Довольно весомая цена, особенно, если учитывать, что ты можешь забросить это дело. Я не хочу покупать «FL Studio», а пользоваться пиратской версией мне не позволяет совесть.

Конечно, если ты с 13 лет пишешь биты, и к 18 уже начинаешь исполнять, то у тебя огромное преимущество.

Только на одни биты для альбома уходит больше 1000$, а если бы я писал биты сам, то это обошлось бы мне бесплатно. Еще это хорошо с той стороны, что ты полностью можешь выразить в песне свою идею от начала и до конца, а при покупке бита, ты работаешь с чужим мотивом, с чужой идеей, и на нее уже накладываешь свои мысли. Но повторюсь еще раз: написать качественный бит очень сложно.

То есть лучше изначально работать над своим треком?

Конечно. Но не все так делают. Например, в Америке сейчас очень популярны такие исполнители как: «21 Savage» или «Travis Scott» и им всем пишет биты один и тот же человек — «Metro Boomin». Это вариант работы уже для более успешных артистов, когда на тебя работает целая команда. Ты сам не пишешь бит, но ты участвуешь в его создании, и твоя идея сохраняется.

Просто записать хорошую песню, ведь, недостаточно. Как сделать так, чтобы их услышала широкая публика?

Здесь очень простая схема: чем лучше у тебя маркетинг, тем ты известнее. Многие начинающие артисты сейчас заливают свои песни на «Apple Music» — это не так уж и сложно, и это радует, но это не означает, что тебя сразу же начнут слушать. По сути, ты пишешь песни и по максимуму вкладываешься в рекламу.

А к кому обращаться за рекламой?

Это целая отдельная индустрия, которая занимается таким продвижением, но и стоит это недешево. Они продают рекламу специальными пакетами. К примеру, за 600$ твоя реклама будет залита на одни из самых популярных пабликов во «Вконтакте» или «Инстаграме». И это только самый дешевый пакет. Можно заплатить 1500$ и твои треки окажутся практически в любом паблике, начиная от 100 000 и заканчивая миллионниками. И с этого у тебя будет достаточно большой прирост аудитории.

А когда эти вложения начнут отбиваться по деньгам?

Поначалу ты об этом даже не думаешь — о заработке. Ты полтора-два года пишешь песни, тратишься на рекламу. Если у тебя хорошие песни и много рекламы в твоей официальной группе наберется несколько десятков тысяч человек. И тогда ты даешь объявление о своем концерте. И ты надеешься, что на него придут хотя бы двести человек.

Опять же, тут стоит вопрос об аренде зала, музыкального оборудования. Это все может не окупиться. Напомню, что до этого момента ты только тратил и тратил деньги, ничего с этого не получая. Допустим, билет будет стоить 10$, придет 200 человек, это 2000$.

Альбом стоит примерно 2500−3000$. До того момента, как ты соберешь хотя бы 200 человек на концерт, ты выпустишь несколько альбомов. Плюс огромные расходы на рекламу. Таким образом тебе необходимо работать три-четыре года, и давать концерт каждые несколько месяца, чтобы просто выйти в ноль.

А зарабатывать не на концертах возможно в СНГ?

Могу дать однозначный ответ — нет. У нас не покупают музыку.

А если бы вы жили в Америке или в Европе, это было бы возможно?

Да. На эти деньги можно было бы выжить. В России дают концертные туры, чтобы выживать, а на западе, чтобы увеличить свою популярность и удержать аудиторию.

Таким образом, если подытожить все вышесказанное, можно сказать, что, выпуская качественные песни и солидно тратясь на рекламу, за два-три года ты сможешь воплотить свою мечту?

Да. Если у тебя есть на это деньги, и ты усердно делаешь свою работу, проходя круг за кругом этот производственный ад, то через несколько лет ты сможешь выйти на сцену перед сотнями своих фанатов. И это будет не мечтой, а реальностью.