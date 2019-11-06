Париж, , 19:34 — REGNUM Знаменитая французская актриса и певица Катрин Денёв была доставлена в больницу в Париже в связи с перенесённым ишемическим инсультом, передаёт 6 ноября Agence France-Presse.

Никаких двигательных дефектов у 76-летней актрисы не развилось, но ей требуется некоторое время на отдых, сообщает в свою очередь издание Le Progress со ссылкой на членов её семьи.

Катрин Денёв приобрела статус звезды кинематографа ещё в 60-х годах прошлого века после съёмок в музыкальной мелодраме «Шербурские зонтики» и триллере «Отвращение» Романа Поланского. В ходе последующей своей карьеры актриса работала с такими значительными режиссёрами, как Луис Буньюэль, Франсуа Трюффо, Франсуа Озон, Ларс фон Триер.