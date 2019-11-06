Лос-Анджелес, США, , 18:52 — REGNUM Кен Ватанабэ, Рэйф Файнс и Джесси Бакли присоединились к проекту нового драматического фильма «Хлопковый хвост» (Cottontail). Об этом 6 ноября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Главным двигателем проекта выступает продюсер Габриэлла Тана, снимать картину будет малоизвестный режиссёр Патрик Дикинсон, он же напишет сценарий. Отмечается, что в фильме также будет сниматься Дай Ватанабе — сын Кена Ватанабэ.

Сюжет картины расскажет о том, как вдовец Кендзабуро (Ватанабе), после того, как его жена умерла в Японии отправляется вместе со своим сыном в Великобританию. Там он должен исполнить последнюю волю покойной супруги.

Зрители знают Габриэллу Тана по работе над картиной «Феломена» режиссёра Стивена Фрирза, которая была номинирована на оскар за лучшую женскую роль. Она также была продюсером таких картин, как «Невидимая женщина», «Герцогиня» и «Кориолан».

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