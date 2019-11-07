Москва, , 09:17 — REGNUM Новинки, которые появятся на российских экранах на этой неделе:

«В погоне за ветром» (12+)

Фильм режиссера Рэйчел Гриффитс основан на реальных событиях. Его главная героиня — Мишель Пэйн, первая женщина-жокей, выигравшая престижнейшие скачки Австралии — Кубок Мельбурна. На пути к своей победе Мишель пришлось преодолевать не только трудности и опасности конного спорта и боль от неизбежных травм, но и насмешливый скепсис распорядителей и других жокеев — ведь «королевский спорт» издавна считался чисто мужским…

«Девятая» (16+)

В конце XIX века всемирное увлечение оккультизмом не миновала и Россию. Медиумы, факиры, спириты и гадатели, особенно заграничные, пользовались огромной популярностью. Среди подобных гастролеров оказалась британка Оливия Рид, обладающая способностями медиума — по крайней мере, так указано на афишах. В то же самое время в городе начали пропадать девушки, которых потом находят мертвыми с явными следами ритуального убийства. Полицейский офицер Ростов, ничего не смыслящий во всяческой чертовщине, обращается за помощью к Оливии. Тем более, что ему кажется, что медиум как-то связана с убийствами…

Увлекательный «ужастик» в стиле ретро снял режиссер Николай Хомерики.

«Доктор Сон» (18+)

Фильм Майка Флэнегана снят по одноименному сиквелу знаменитого романа «короля ужасов» «Сияние». Дэнни Торрансу, чуть не погибшему когда-то в дьявольском отеле «Оверлук», уже сорок. Он одинок, не вполне здоров психически и, как и его отец, любит проводить время в обществе бутылки. Однажды он встречается с девочкой, которая, как и он, способна «сиять». Когда оказывается, что ее преследуют члены зловещего тайного общества, Дэнни приходится сбросить унылое оцепенение…

«Райские холмы» (16+)

В будущем, которое демонстрирует нам режиссер Элис Вэддингтон, по-прежнему в цене изысканные светские невесты. Но теперь никаких дурнушек и строптивиц, семьи из высшего общества могут себе позволить предложить женихам только лучший «товар». Тех, кто уродился далекими от идеала, просто отправляют помимо воли на остров, где им потихоньку изменят характер, внешность и даже душу. Но девушки, не желающие становиться типовыми куклами из роскошного магазина, готовы на бунт и побег…

«Успех» (12+)

Когда-то родители Виты, музыканты-рокеры, не только составляли отличный ансамбль, но и крепко любили друг друга. Все рухнуло в один миг, когда Лизу, тосковавшую в роли домохозяйки, поманила музыкальная карьера за рубежом, и она сбежала из семьи. У павшего духом Артема не очень-то выходит зарабатывать в одиночку даже на съемную квартиру и нормальную еду. В отчаянии он соглашается выступить с «попсой» на случайном корпоративе вместе с дочкой. Запись выступления попадает в сеть — это становится началом громкого успеха. Но слава не радует Виту, она верит, что мама однажды вернется, нужно только как следует ее позвать!

Лирическую комедию снял режиссер Павел Руминов.

«Новогодний ремонт» (12+)

Марго, героине комедии Артура Пинхасова, очень повезло. Ей досталась отличная квартира, правда, требующая ремонта. Скора нагрянут в гости родные и на ремонт остаются только сутки. В поисках добровольных помощников, разнервничавшаяся Рита случайно отправляет крик о помощи всем знакомым, полузнакомым и совсем незнакомым людям, оказавшимся в ее списке контактов. Теперь ей приходится как-то находить общий язык с толпой нагрянувшего в дом разношерстного народа…

«Во все тяжкое» (16+)

Иногда финал жизни становится лишь началом новой — и в данном случае речь не о переселении душ. Когда чинному и скромному преподавателю колледжа сообщили о том, что он смертельно болен, у того словно камень с души свалился! Наконец-то он может никого не бояться, ничего не стесняться, делать только то, что нравится, любить, кого хочется и резать всем в лицо правду-матку!

Главную роль в комедии Уэйна Робертса исполнил Джонни Дэпп.

«Руководство по сексу на втором свидании» (16+)

Герои комедии режиссера Рэйчер Хиронс, Лора и Райан воистину нашли друг друга — оба ужасно невезучие и до судорог боятся отношений, да никто особо и не претендует на их сердце и постель. Наконец-то на горизонте замаячило что-то серьезное, и оба неудачника, страшно нервничая, готовятся к романтическому вечеру наедине. Но страх — не лучший помощник в интимной ситуации, к тому же невезение никуда не делось…

«Клара и волшебный дракон»

Украинский мультипликатор Александр Клименко снял увлекательную сказку о приключениях доброй и смелой девушки Клэр и ее удивительных друзей в волшебной стране. Клэр ничего не знает о своем прошлом, но когда гном и енот находят маленького дракончика и все трое решают доставить потеряшку домой, оказывается, что судьба Клэр и дракончика как-то связаны. Друзьям предстоит преодолеть множество опасностей и сразится со злыми силами, пока оставленные присматривать за домом обезьянки устраивают ужасный бардак…