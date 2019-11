Лондон, , 18:15 — REGNUM Стало известно, какой бюджет получит новый фильм про Агента 007 «Не время умирать» (No Time to Die) с Дэниэлом Крэйгом в главной роли. Об этом 6 ноября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Стоимость производства картины, которую снимает режиссёр Кэри Фукунага обойдётся в $250 млн. Таким образом «Не время умирать» станет самым дорогим фильмом франшизы, сместив на вторую позицию ленту «007: Спектр» 2015 года, бюджет которой составил $245 млн.

В проекте нового фильма про Джеймса Бонда также снимутся Рами Малек, Наоми Харрис, Леа Сейду, Рэйф Фаинс и другие известные актёры. Ожидается, что его мировая премьера состоится 3 апреля 2020 года в Ирландии.

Читайте ранее в этом сюжете: Шэрон Стоун подала в суд на рэп-исполнительницу Шанель Уэст Кост