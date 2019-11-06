Лос-Анджелес, США, , 17:48 — REGNUM Шерон Стоун подала в суд на известную рэп-исполнительницу и актрису Шанель Уэст Кост. Об этом 6 ноября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Причиной иска стала песня Sharon Stoned. Стоун обвинила Шанель Уэст в том, что та повторила в ставшей популярной песне её полное имя 33 раза, а фамилию — девяносто девять раз, при этом не спросив у неё разрешения и не заплатив ей.

Клип на песню Sharon Stoned Шанель Уэст Кост выложила в YouTube 19 апреля 2019 года. Он содержит множество отсылок к известному фильму Пола Верховена «Основной инстинкт» с Шерон Стоун и Майклом Дугласом. С момента публикации на канале Worldstarhiphop ролик набрал уже более 667 тыс. просмотров.

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