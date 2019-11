Нью-Йорк, США, , 17:22 — REGNUM В сеть выложили рисунок, на котором изображёна ранняя версия Короля Ночи из сериала «Игра престолов». Он был опубликован 6 ноября на потале We Got This Covered.

https://twitter.com/emmafparkes/status/1192081545416327168

Арт даёт понять, что главный антагонист шоу HBO мог выглядеть совершенно по-другому. Издание отмечает, что его первая версия была более «царственной» и чем-то напоминала Короля Мёртвых из «Властелина колец».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что канал HBO решил закрыть проект сериала, известного под рабочим названием «Длиная ночь». По имеющейся информации, компания решила сосредоточиться на создании другого шоу — «Дом дракона», сюжет которого расскажет зрителям про историю дома Таргариенов.

