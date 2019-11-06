Владикавказ, 6 ноября 2019, 17:06 — REGNUM Абхазский государственный драматический театр имени С. Чанба представил спектакль «Берег неба» на IX Международном фестивале национальных театров «Сцена без границ». Фестиваль проходит с 4 по 8 ноября во Владикавказе.

Труппа Абхазского государственного драматического театра имени С. Чанба
Труппа Абхазского государственного драматического театра имени С. Чанба

Заместитель генерального директора Абхазского государственного драматического театра имени С. Чанба по связям с общественностью и СМИ Шарида Тужба рассказала, что абхазский театр уже не первый год принимает участие в этом фестивале и занимает призовые места. Результаты последнего фестиваля будут объявлены позже.

В конце ноября актеры Абхазского драмтеатра примут участие в фестивале «Южная сцена» в Нальчике.

В IX Международном фестивале национальных театров «Сцена без границ» приняли участие актеры драматических театров из Кабардино-Балкарии, Республики Дагестан, Карачаево-Черкесской республики, Южной Осетии.