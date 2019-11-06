Лос-Анджелес, США, , 17:02 — REGNUM Фильм «Терминатор: Тёмные судьбы» показывает не очень хорошее выступление в прокате. На это 6 ноября обратил внимание портал Screen Rant.

Издание отмечает, что несмотря на в целом положительные отзывы критиков картина за первые три дня смогла собрать на домашнем кинорынке лишь $29 млн. По мнению редакции, это говорит о том, что фильм находится в одном шаге от провала в кинопрокате и потери вложенных в его производство средств.

При этом стоит отметить, что сумма общемировых сборов картины уже составила $125 млн согласно данным, опубликованным на портале Box Office Mojo. Премьера фильма в России состоялась 1 ноября 2019 года, в нашей стране картина Тима Миллера собрала в настоящий момент $45,3 млн.

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