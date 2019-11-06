Лос-Анджелес, США, , 16:47 — REGNUM После новостей о том, что Колин Фаррел планирует исполнить в фильме «Бэтмен» Мэтта Ривза роль Пингвина, известный дизайнер BossLogic решил изобразить его в образе этого персонажа. Соответствующий арт он опубликовал 6 ноября на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/B4gXi8-AEbf/

Художник изобразил актёра с цилиндром на голове, с моноклем и с пистолетом в руке. На момент публикации этой новости его пост набрал более 45 тыс. лайков.

Напомним, новый сольный фильм про Бэтмена снимает режиссёр Мэтт Ривз, главную роль в нём исполнит Роберт Паттинсон. Ожидается, что картина выйдет на большие экраны 25 июня 2021 года.

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