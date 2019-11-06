6 ноября 2019 | Время чтения 3 мин

Москва, , 16:42 — REGNUM Еще 54 диафильма добавлены в коллекцию Национальной электронной детской библиотеки. Эта порция как нельзя лучше отражает удивительное свойство диафильмов охватывать практически все сферы человеческой (не только детской) жизни. Давайте присмотримся подробнее.

В первую очередь, обратим внимание на художников, без которых само понятие диафильма теряет смысл. Некоторые известны нам и по печатной книге, а некоторые — только по диафильмам. Это Виталий Александрович Маркин, автор замечательных диафильмов по сказам Бажова, мой личный фаворит в конкурсе на самую-самую Бабу-ягу. В этой партии им нарисован диафильм «Я — сам» по шотландской сказке.

Я — сам! / худож. В. Маркин.- Москва : Диафильм, 1971.- 1 дф. (38 кд.) © Национальная электронная детская библиотека

Владимир Григорьевич Сутеев, удивительный рисовальщик и сказочник, нарисовал историю о том, «Как крокодил дикобраза проглотил».

Как крокодил дикобраза проглотил / рис. В. Сутеева; ред. Л. Гуревич.- Москва : Диафильм, 1954.- 1 дф. (41 кд.) © Национальная электронная детская библиотека

Борис Павлович Степанцев, знакомый нам по диафильмам о приключениях Карлсона, Чебурашки, Айболита, нарисовал приключения «Вовки в тридевятом царстве».

«Вовка в тридевятом царстве» Эта необыкновенная история началась в самой обыкновенной библиотеке. Библиотекарь Анна Ивановна предложила Вовке волшебную книгу «Сделай сам». <…> «Вы волшебница!» — протер глаза Вовка. «Почти, — сказала Анна Ивановна. — Ведь я часто заглядываю в книгу «Сделай сам».

Вовка в тридевятом царстве / В. Коростылев; худож. Б. Степанцев.- Москва : Диафильм, 1967.- 1 дф. (44 кд.) © Национальная электронная детская библиотека

Андрей Андреевич Брей, иллюстратор детских книг и журналов («Пионер», «Мурзилка», «Костёр»), один из старейших художников диафильма, нарисовал историю по самому известному произведению Любови Федоровны Воронковой «Девочка из города».

Девочка из города / Л.Ф. Воронкова; худож. А.А. Брей.- Москва : Диафильм, 1949.- 1 дф. (49 кд.) © Национальная электронная детская библиотека

Герта Алексеевна Портнягина, автор идеи и образа Смешинки, в этот раз ведет нас по дороге из желтого кирпича в Изумрудный город. Сравните образы героев, нарисованные Портнягиной, с вариантом Владимирского, который считается каноническим.

Волшебник Изумрудного города / А. Волков; худож. Г. Портнягина.- Москва : Диафильм, 1960.- 1 дф. (51 кд.) © Национальная электронная детская библиотека

Волшебник Изумрудного города / А. Волков; худож. Г. Портнягина.- Москва : Диафильм, 1960.- 1 дф. (51 кд.) © Национальная электронная детская библиотека

И многие другие, для рассказа о которых не хватает объема ознакомительной статьи.

Теперь по жанрам. Конечно, сказки. Китайские («Гора солнца»), корейские («Золотые бобы»), шотландские («Я-сам!»), авторские. Это сказки Перро «Золушка», Биссета «Про тигренка Бинки» и диафильм по экранизации пьесы Тамары Габбе «Город мастеров».

Диафильмы по рассказам известных писателей, веселые и грустные, поучительные и развлекательные. Залезайте под кровать вместе со знаменитым Дениской из рассказа Виктора Драгунского «20 лет под кроватью».

20 лет под кроватью / Виктор Драгунский; худож. З. Смехов.- Москва : Диафильм, 1969.- 1 дф. (39 кд.) © Национальная электронная детская библиотека

Сравните свои впечатления о выступлении животных в цирке с мнением героя рассказа Юрия Яковлева «Хромой лев». Из первых рук получите информацию о том, «Кто где живет» в диафильме Геннадия Снегирева.

Хромой лев / Ю. Яковлев; худож. В. Туренко.- Москва : Диафильм, 1969.- 1 дф. (42 кд.) © Национальная электронная детская библиотека

Как деньги стали деньгами, 1966 год Когда народы всего мира построят коммунизм, деньги станут не нужны.

Как деньги стали деньгами / Г. Елизаветин; [консультант В.Л. Янин.- Москва : Диафильм, 1966.- 1 дф. (43 кд.) © Национальная электронная детская библиотека Как деньги стали деньгами / Г. Елизаветин; [консультант В.Л. Янин.- Москва : Диафильм, 1966.- 1 дф. (43 кд.) © Национальная электронная детская библиотека

Научно-популярные диафильмы удовлетворят ваше любопытство по вопросам создания книги («Как делается книга»), возникновения и использования денег («Как деньги стали деньгами»), курения («Курить — здоровью вредить, или дело — табак»), возникновения искусства.

Как делается книга / [автор К. Арон; худож. Е. Лехт.- Москва : Диафильм, 1969.- 1 дф. (41 кд.) © Национальная электронная детская библиотека

Как сказал поэт Гете (кстати, бросивший курить), «От курения тупеешь, оно не совместимо с творческой работой.»

Курить — здоровью вредить, или дело — табак / автор Э. Графов; консультант В. Николаев.- Москва : Диафильм, 1979.- 1 дф. (47 кд.) © Национальная электронная детская библиотека

А также вы познакомитесь с актером Жаном Габеном, писателями Ильфом и Петровым, артистом Владимиром Самойловым. Прокатитесь галопом по Европам, загляните на Селигер и в средневековую Индию.

Кто где живет / Г. Снегирев; рис. В. Федотова.- Москва : Диафильм, 1979.- 1 дф. (32 кд.) © Национальная электронная детская библиотека

Думаю, этого достаточно, чтобы вы уже бросили читать и начали смотреть диафильмы!

Всего в коллекции библиотеки уже уже 3 425 диафильма. А здесь можно увидеть свежие.

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