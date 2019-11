Лос-Анджелес, США, , 16:01 — REGNUM Выход кинокомикса «Флэш» с Эзрой Миллером в главной роли в очередной раз задерживается. Об этом 6 ноября сообщил портал We Got This Covered.

На этот раз задержка связана со съёмками третьей части фильма «Фантастические твари». Отмечается, что Миллер будет занят на них до конца 2020 года или даже до начала 2021-го. Это означает, что премьера фильма «Флэш» может быть перенесена на 2022 год.

Стоит отметить, что в последних интервью Эзра Миллер в очередной раз подтвердил, что он до сих пор участвует в проекте кинокомикса. Сегодня на должность режиссёра «Флэша» назначен Андрес Мускетти.

