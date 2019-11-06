Санкт-Петербург, , 15:56 — REGNUM Руководство Центрального военно-морского музея (ЦВММ) имени императора Петра Великого планирует обратиться к министру обороны России Сергею Шойгу с просьбой передать в ведение ЦВММ Военно-исторический музей фортификационных сооружений и Музей Черноморского флота в Севастополе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сказал 6 ноября директор ЦВММ Руслан Нехай.

Ранее ряд СМИ сообщили о якобы уже принятом решении министра обороны передать два севастопольских музея в ведение ЦВММ.

«Либо я не так выразился, либо меня не поняли. Мы хотим просить о передаче. Никакого решения ещё не принято», — подчеркнул Нехай.

Центральный военно-морской музей (ЦВММ) берёт свое начало от Петербургской модель-камеры — хранилища кораблестроительных моделей и чертежей, впервые упомянутой в 1709 году. Современная коллекция ЦВММ насчитывает свыше 700 тысяч единиц хранения, в том числе более двух тысяч моделей кораблей. В ведение ЦВММ также входят шесть филиалов: на крейсере «Аврора», «Подводная лодка Д-2 «Народоволец», «Кронштадтская крепость», «Дорога жизни», Музей Балтийского флота и Корабль боевой славы «Михаил Кутузов».