Лос-Анджелес, США, , 15:45 — REGNUM В сеть выложили ролик, в котором показана реакция Марка Хэмилла на видеозапись его прослушивания на роль Люка Скайуокера в «Звёздных войнах». Ролик был опубликован 5 ноября на YouTube-канале платформы Omaze.

Хэмилл согласился записать это видео в рамках совместного с Omaze проекта. Во время просмотра видео актер, сильно изменившийся со временем, комментировал ролик, весело добавляя самоуничижительные комментарии.

В частности, он рассказал, что в день записи видео он впервые встретил Харрисона Форда и был настолько очарован им, что предположил: Хан Соло будет главным героем «Звёздных войн», а Люк Скайуокер — его помощником.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Японии за месяц до выхода на экраны фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» состоится премьера спектакля театра кабуки по «Звёздным войнам». Он будет называться «Кайло Рен и три световых меча».

Читайте ранее в этом сюжете: В Японии поставят спектакль театра кабуки по «Звёздным войнам»