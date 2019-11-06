Омск, , 14:57 — REGNUM Культурно-образовательный центр «Эрмитаж-Сибирь» открылся сегодня, 6 ноября, в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили в Сибирском окружном информационном центре.

В открытии принял участие полпред президента РФ В Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло.

«Эрмитаж-Сибирь» в Омске открылся благодаря инициированной президентом и правительством РФ программе «Большой Эрмитаж». Она предполагает создание в регионах России и за рубежом представительств крупнейшего мирового музея. Такие центры уже действуют в Казани, Выборге, в Амстердаме.

«Эрмитаж-Сибирь» — структурное подразделение Омского областного музея изобразительных искусств им. М. А. Врубеля. Общая площадь многофункционального комплекса — 4,5 тыс. кв. м, из них 400 предназначены для выставок из собраний Государственного Эрмитажа.

Меняйло назвал открытие сибирского Эрмитажа ярким событием не только в культурной жизни Омска, но и для всей Сибири.

Добавим, также Меняйло примет участие в мероприятиях XVI Межрегионального форума сотрудничества России и Казахстана, проходящего в Омске 6−7 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение о создании центра «Эрмитаж-Сибирь» в Омске было подписано в 2013 году. Ранее областные власти уточняли, что сметная стоимость строительства объекта в ценах 2018 года — 747,24 млн рублей.

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