Магас, , 13:59 — REGNUM В горах Ингушетии обнаружены два объекта, не известные ранее ученым. Это древняя мечеть и полуразрушенная жилая башня. Об этом сообщили сотрудники Джейрахско-Ассинского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника.

Как рассказал один из них, объекты расположены в районе реки Гулойхи, к востоку от реки Ассы. Мечеть и башня принадлежат историческому цоринскоу обществу — Цоринскому шахару, пишет «Интерфакс-Юг». В настоящее время уникальные исторические находки предстоит исследовать, в том числе установить их возраст.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года в горной Ингушетии был обнаружен ранее не известный археологам и историкам храм. Расположен он на правом берегу реки Асса, на высоте около 2200 метров над уровнем моря.

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