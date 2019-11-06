Нью-Йорк, США, , 12:56 — REGNUM Сценарист и актёр Джон Спэйтс покинул проект сериала «Дюна: Орден сестёр», в котором он занимал должность шоураннера. Об этом 6 ноября сообщил портал Screen Rant.

Отмечается, что он сделал это ради того, чтобы сосредоточиться на создании сценария к продолжению предстоящего фильма «Дюна» Дэни Вильнёва. Издание также пишет, что процесс производства сериала не остановлен, ожидается, что шоу выйдет на будущем потоковом сервисе компании WarnerMedia в 2020 году.

Напомним, «Орден сестёр Дюны» — это роман Брайана Герберта и Кевина Джея Андерсона, который был опубликован в январе 2012 года. Премьера картины «Дюна» Дэни Вильнёва запланирована на 18 ноября 2020 года.

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