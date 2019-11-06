Бангор, США, , 12:43 — REGNUM Стивен Кинг заявил, что будущая картина «Доктор Сон» Майка Флэнегана может «спасти» всё то, что ему не нравилось в «Сиянии» Стэнли Кубрика. Об этом 5 ноября сообщил портал Screen Rant.

Писатель сказал, что он очень внимательно прочитал сценарий и много ждёт от Флэнегана, фильмы которого Кингу очень нравятся. Он отметил, что не хочет спорить о том, каким великим является «Сияние» Кубрика и о своих чувствах по потношению к этой картине.

«Все, что я могу сказать, так это то, что Майк взял мой материал и создал потрясающую историю», — заявил Кинг, отметив, что люди, которые смотрели этот фильм были от него в восторге, как и он сам.

В России «Докто Сон» начнут показывать 7 ноября 2019 года. В фильме кроме Юэна Макгрегора также снялись Ребекка Фергюсон, Джейкоб Тремблей, Клифф Кёртис, Карл Ламбли и другие.

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