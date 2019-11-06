Калуга, , 13:52 — REGNUM В Калуге в рамках федеральной адресной инвестиционной программы продолжается строительство второй очереди музея истории космонавтики им. К. Э. Циолковского. Финансирование работ осуществляется за счет средств федерального бюджета. В настоящее время уже выполнено 80% работ.

По словам директора музея Натальи Абакумовой, общая площадь второй очереди музея истории космонавтики в Калуге составит около 12 тыс. 480 квадратных метров. Это почти в четыре раза больше площади существующего. По проекту трехэтажное здание высотой 20,5 метра встроено в склон береговой линии и выходит наклонной стеклянной плоскостью главного фасада в сторону Яченского водохранилища. Составной частью второй очереди музея истории космонавтики станет астрономическая обсерватория.

«Для нас принципиально важна эта составляющая проекта. Это будет совершенно новое качество работы музея. Калужане же получат редкую возможность наблюдать за планетами и спутниками. Обсерватория рассчитана на 25−30 экскурсантов. Отличительная особенность научного учреждения в том, что его смогут посещать люди с ограниченными возможностями», — сказала Наталья Абакумова.

Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность калужского музея истории космонавтики более чем в два раза — до 400 тысяч человек в год.

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