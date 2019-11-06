Ставрополь, , 12:43 — REGNUM Памятник истории и культуры «Народный дом конца XIX века», расположенный в городе Ставрополе, отреставрируют и приспособят под краевой театр кукол. Начатые в текущем году работы планируется завершить в 2020 году, сообщили ИА REGNUM 6 ноября в пресс-службе министерства строительства и архитектуры региона.

Напомним, на реконструкцию и частичное строительство всего здания и его помещений в рамках реализации нацпроекта «Культура» направят 248 млн рублей. Из них 228 млн рублей выделено из федерального бюджета, остальные 20 млн — из краевой казны.

По словам главы минстроя Ставрополья Алексея Когарлыцкого, на текущий момент строительно-монтажные работы идут по графику. Уже выполнены реставрационные работы главного фасада здания, а с тыльной стороны объекта построена кирпичная пристройка, в которой также завершены работы по монолитному перекрытию.

К основному зданию подведена канализация, сделана ливневка, проложены наружные сети теплотрассы. В настоящее время в театре продолжаются внутренние отделочные работы: штукатурка и покраска. В ближайшее время планируется подвести водопровод.

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