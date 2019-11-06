Нью-Йорк, США, , 12:15 — REGNUM Спектакль по роману Джоан Роулинг «Гарри Поттер и Проклятое дитя» покажут в новом сезоне на Бродвее. Об этом 5 ноября сообщил портал Screen Rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1191920436449304576

Сейчас театральное шоу борется со спадом интереса к нему, отмечается, что цены на билеты упали на 47% относительно аналогичного периода 2018 года. Издание отмечает, что в настоящее время спектакль также показывают в театрах Сан-Франциско (США) и Мельбурна (Австралия).

Напомним, премьера спектакля «Гарри Поттер и Проклятое дитя» состоялась в Лондоне в июне 2016 года. Он состоит из двух действий, длительность составляет около пяти часов.

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