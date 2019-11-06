Вашингтон, , 11:54 — REGNUM YouTube-блогеры с канала SMB Movie нашли удалённую сцену из фильма Super Mario Bros. Об этом 5 ноября сообщает игровое издание Kotaku.

В этой сцене сотрудник компании Devo превращается в лужу зелёной слизи после того, как на нём применяют машину по деэволюции существ. По неизвестным причинам сам эпизод был убран из фильма, но лужа слизи появлялась в одном из фрагментов.

Напомним, фильм Super Mario Bros. вышел в 1993 году. В картине с оригинальным сюжетом появились персонажи и названия из одноимённой серии игр.

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