Лос-Анджелес, США, , 11:46 — REGNUM Актер Том Харди выложил в сеть изображение, которое символизирует схватку между Веномом и Карнажем в будущем кинокомиксе «Веном 2». Он опубликовал его 5 ноября на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/B4fWGgPgjG9/

Ожидается, что Карнаж станет главным злодеем в предстоящем фильме, а Вуди Харрельсон исполнит роль Клетуса Кэседи — носителя этого инопланетного симбиота. Премьера картины запланирована на 1 октября 2020 года.

Первый фильм «Веном» вышел на большие экраны 4 октября 2018 года. При бюджете $100 млн картина собрала в мировом прокате $856 млн.

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