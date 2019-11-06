Токио, , 10:54 — REGNUM В Японии поставят спектакль для театра кабуки по «Звёздным войнам». Об этом 5 ноября сообщил портал Screen Rant.

Он получит название «Кайло Рен и три световых меча». Отмечается, что премьера спектакля состоится в ноябре 2019 года, за месяц до премьеры новой картины «Звёздные войны: Скайуокер. Восход».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход» станет самым длинным фильмом кинофраншизы. Его хронометраж составит 155 минут. Ранее самой длинной картиной считалась «Звёздные Войны: Последние джедаи» (152 минуты).

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