Лос-Анджелес, США, , 10:33 — REGNUM В производстве сейчас находятся более десяти фильмов, которые станут игровыми ремейками известных анимационных картин Disney. Об этом 6 ноября сообщил портал Screen Rant.

Издание отмечает, что в ближайшие годы зрители посмотрят такие картины, как «Русалочка», «Лило и Стич», «Горбун из Нотр-Дама», «Меч в камне», «Пиноккио», «Книга джунглей 2», «Питер Пэн» и «Белоснежка и семь гномов».

Кроме того, Disney отправил в производство несколько фильмов про второстепенных героев: «Круэлла», «Роза красная» (спин-офф «Белоснежки»), «Прекрасный принц» (повествование будет рассказано со стороны брата принца из «Золушки»),"Тинк» (спин-офф «Питера Пэна»).

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в сеть выложили новые фотографии со съёмочной площадки картины «Круэлла» с Эммой Стоун. Его сюжет расскажетпро главного антагониста мультфильма «101 долматинец».

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