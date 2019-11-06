Лос-Анджелес, США, , 10:40 — REGNUM В сети появился второй трейлер предстоящего фильма «Плохие парни навсегда» (Bad Boys for Life). Ролик опубликовали 5 ноября на YouTube-канале компании Sony Pictures Entertainment.

По сюжету нового фильма, бывшие напарники Лоури и Бёрнетт снова объединяются ради «одного последнего дела». В этот раз им предстоит сразиться с румынским наёмником, который хочет отомстить за смерть своего брата.

Напомним, мировая премьера «Плохих парней навсегда» состоится 17 января 2020 года. В России картина выйдет 23 января 2020 года.

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