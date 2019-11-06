Нью-Йорк, США, , 09:37 — REGNUM Предстоящий сериал «Ведьмак» от компании Netflix будет больше похож на ужасы, чем на фэнтези. Об этом 6 ноября сообщил портал Games Radar.

«Мы определенно убираем фэнтези», — сообщил журналистам глава отдела спецэффектов проекта Джулиан Парри, добавив, что будущий сериал, конечно, будет фэнтезийным, но по духу он будет ближе к ужасам. Он привел в пример стригу (проклятую женщину-монстра) из сериала, пояснив, что она будет выглядеть очень «отталкивающе».

Напоним, потоковый сервис Netflix начнёт показывать сериал «Ведьмак» 20 декабря 2019 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что продюсер шоу Лорен Хисрич дала понять: всего потоковый сервис может выпустить около семи сезонов шоу.

Читайте ранее в этом сюжете: Шоураннер «Ведьмака»: запланирован выпуск семи сезонов сериала