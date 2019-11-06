Екатеринбург, , 09:31 — REGNUM Здание екатеринбургского Театра кукол будет закрыто на реконструкцию. Об этом сообщает ТАСС.

По словам заведующей литературно-драматургической частью театра Марии Зыряновой, работы продлятся вплоть до 2021 года.

Сейчас творческий коллектив ведёт переговоры с альтернативными площадками, куда можно было бы переехать. Переговоры ведутся, в частности, с кинотеатром «Колизей».

Как сообщало ИА REGNUM, театр Кукол появился в Екатеринбурге в 1930 году, хотя статус самостоятельного театра появился у учреждения лишь два года спустя. Таким образом, сразу после реконструкции екатеринбургские кукольники будут праздновать 90-летний юбилей.

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