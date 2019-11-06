Пекин, , 08:54 — REGNUM Историческая драма американского режиссера Роланда Эммериха «Мидуэй» стартует в китайских кинотеатрах с 8 ноября, сообщает агентство Синьхуа.

Пилот Цитата из к/ф «Мидуэй» реж Роланд Эммерих. 2019. Китай, США

Фильм расскажет о битве у атолла Мидуэй в Тихом океане, которое состоялось в июне 1942 года во время войны на Тихоокеанском театре Второй мировой войны. Тогда флот США нанес поражение Объединённому флоту Японии. Фильм основан на реальных событиях и рассказывает историю американского командования и солдат во время тех боев.

Режиссер ленты Роланд Эммерих известен такими блокбастерами как «День независимости», «Годзилла», «Послезавтра» и «2012». Последний фильм был особенно популярен в Китае.

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