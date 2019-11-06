Чита, , 06:18 — REGNUM Проект художественной студии «Алтан зураг» стал победителем краевого конкурса на получение гранта в рамках гражданского форума Забайкальского края. Как поясняет сегодня 6 ноября пресс-служба забайкальского губернатора, речь идёт об обучении старинной бурятской живописи 20 детей из Могойтуя и Цаган-Челутая под руководством члена союза художников России Намжилмы Эрдынеевой.

В Забайкалье детей научат писать картины в стиле «буряад зураг» Правительство Забайкальского края

«Дети ходят с удовольствием, учимся рисовать элементы листьев, деревьев, огня, облака и другие элементы, потом уже перейдем к более сложным элементам. Основная наша цель — это сохранение и развитие старобурятской живописи, и мы должны научить детей писать картины в стиле «буряад зураг», — отметила Намжилма. По её словам, планируется что в начале 2020 г. участники проекта на 15-метровом полотне нарисуют красивый бурятский алфавит с сопровождением бурятского рисунка.

В Забайкалье детей научат писать картины в стиле «буряад зураг» Правительство Забайкальского края

Как уже сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 г. Забайкальский край вошёл в состав Дальневосточного федерального округа и с этого времени на территорию стали распространять все льготы и преференции доступны дальневосточникам.