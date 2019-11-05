Донецк, , 23:25 — REGNUM Лидер музыкальной группы Агата Кристи Вадим Самойлов отправился на линию фронта в Донецкой Народной Республике, чтобы дать концерт по случаю дня разведчика.

Напомним, что день военного разведчика отмечается в России 5 ноября. Установлен этот профессиональный праздник был еще в 2006 году.

Самойлов приехал в Донецкий аэропорт, чтобы лично поздравить легендарный донбасский батальон имени Арсена Павлова «Спартака» с днем разведчика.

Прямо в здании аэропорта Самойлов исполнил хиты «Агаты Кристи», а также свои новые песни о войне.