Бербанк, США, , 20:35 — REGNUM Потоковый сервис Disney+ на первоначальном этапе будет показывать подписчикам рекламные объявления. Об этом 5 ноября сообщил портал Screen Rant.

Таким образом компания сможет показывать контент, который в настоящее время лицензирован для других потоковых платформ. Например, подписчики будут видеть рекламу кабельного телеканала Starz, которому сейчас принадлежат права на трансляцию некоторых фильмов Disney, например, таких, как «Звёздные войны: Пробуждение Силы».

Отмечается, что реклама не будет навязчивой и не будет показываться при навигации по библиотеке Disney+, а будет лишь отображаться в приложении для Android и на странице авторизации сервиса.

Напомним, платформа Disney+ начнёт свою работу 12 ноября 2019 года. Компания предложит подписчикам около 300 фильмов и 700 сериалов.

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