Рыбинск, Ярославская область, 5 ноября 2019, 18:30 — REGNUM В Ярославской области вышла книга «Молога. До, во время и после затопления». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Книга вышла в издательстве «Медиарост» в серии «Эхо эпохи. Дневники и мемуары» и представляет собой сборник воспоминаний, связанных с территориями, затопленными Рыбинским водохранилищем.
В книге представлены уже ранее публиковавшиеся воспоминания мологжанина Павла Зайцева — это самые пространные и подробные описания жизни молого-шекснинского междуречья до затопления Рыбинским водохранилищем. Они описывают быт жителей поймы, их занятия, нравы, природу края и, особенно, рыбалку на Мологе.
Вспоминает жизнь на затопленных территориях агробиолог-селекционер, ученик академика Вавилова Павел Зимяхин. Особенно интересен его рассказ о жившей в Мологе Ольге Михайловне Блатовой (Мусиной-Пушкиной) — внучатой племяннице и крестнице французского писателя Виктора Гюго.
Впервые в книге публикуются воспоминания Игоря Березниковского, советского журналиста-международника, заведующего отделом арабских стран ТАСС, чьи предки происходили из села Борисоглебского на берегу Мологи. Также представлены воспоминания учительницы Нины Смирновой, дочери мологского священника Тамары Фавстовой, библиотекаря Галины Бурши и ряда других. Особняком стоят записки мологского краеведа XIX века Александра Фенютина, который не дожил до затопления.
Помимо воспоминаний, представлены очерки истории города Мологи (историка Марии Александровой) и строительства Рыбинского и Угличского водохранилищ (журналиста, автора краеведческих книг Антона Голицына).
Книга является совместным проектом издательства «Медиарост» и Рыбинского государственного музея-заповедника, в составе которого действует Музей Мологского края. Тираж книги — 1200 экземпляров, в ней 528 страниц. Мемуары дополняют архивные фотографии, иллюстрирующие жизнь Мологи до, во время и после затопления.
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