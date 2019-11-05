Гурзуф, , 18:01 — REGNUM Музей А. С. Пушкина в Гурзуфе находится в плачевном состоянии из-за неверно выстроенной системы управления объектом и соответствующей кадровой политики. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 5 ноября высказал российский культуролог и краевед Александр Люсый.

«Насколько мне известно, это музей, который также принято называть «Домом Ришелье», несколько лет назад включили в состав Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника. Под крышей этой структуры после укрупнения также оказались все дома Чехова и ряд других культурных объектов. Всё это сопровождалось сокращением толковых специалистов и бюрократизацией системы управления, что естественно не пошло на пользу музею», — отметил Люсый.

По его словам, представители сообщества Пушкинских музеев и другие специалисты неоднократно обращали внимание на ряд серьёзных проблем. В частности, на вопрос необходимости капремонта и реставрации самого музейного здания, крыша которого протекает, внешний фасад обваливается, а на стенах цветёт плесень. Из-за этого музей не имеет возможности принимать временные выставки из других российских регионов, так как не может гарантировать сохранность музейных предметов.

«Помимо этого не менее остро стоит логистический вопрос. В советские годы музей оказался на территории санатория, и свободного прохода к нему из посёлка не было. После их приватизации в постсоветский период музей оказался внутри частной территории, что также негативно влияет на количество посетителей. Его в одно время хотели даже снести, но нам удалось отстоять здание», — добавил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, гурзуфский музей А. С. Пушкина был основан в 1989 году, находится в одном из самых старых особняков на южном побережье Крыма. 5 ноября 2019 года президент России Владимир Путин пообещал разобраться с ситуацией вокруг достопримечательных пушкинских мест в Крыму и Кишинёве, на состояние которых пожаловался один из участников заседания Совета по русскому языку.