Гурзуф, 5 ноября 2019, 18:01 — REGNUM Музей А. С. Пушкина в Гурзуфе находится в плачевном состоянии из-за неверно выстроенной системы управления объектом и соответствующей кадровой политики. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 5 ноября высказал российский культуролог и краевед Александр Люсый.
По его словам, представители сообщества Пушкинских музеев и другие специалисты неоднократно обращали внимание на ряд серьёзных проблем. В частности, на вопрос необходимости капремонта и реставрации самого музейного здания, крыша которого протекает, внешний фасад обваливается, а на стенах цветёт плесень. Из-за этого музей не имеет возможности принимать временные выставки из других российских регионов, так как не может гарантировать сохранность музейных предметов.
Как сообщало ИА REGNUM, гурзуфский музей А. С. Пушкина был основан в 1989 году, находится в одном из самых старых особняков на южном побережье Крыма. 5 ноября 2019 года президент России Владимир Путин пообещал разобраться с ситуацией вокруг достопримечательных пушкинских мест в Крыму и Кишинёве, на состояние которых пожаловался один из участников заседания Совета по русскому языку.