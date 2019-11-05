Москва, , 17:57 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал идею организации и подготовки празднования 225-летия со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина в 2024 году. Соответствующее заявление Путин сделал сегодня, 5 ноября, на заседании Совета по русскому языку.

Путин заявил, что подпишет соответствующий указ для того, чтобы 225-летие со дня рождения Пушкина было отмечено на соответствующем уровне. Своему советнику Владимиру Толстому он поручил заняться организацией мероприятий.

«Согласен. Обещаю вам — указ такой выпустим, я его подпишу. Владимира Ильича попрошу при помощи коллег приступить к его подготовке», — сказал президент России.

Кроме того глава государства дал добро на проект, целью которого станет популяризация материалов, связанных с жизнью и творчеством Пушкина.