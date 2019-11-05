Лос-Анджелес, США, , 17:06 — REGNUM Режиссёр Тим Миллер дал понять, что любители кинокомиксов не увидят фильм про Китти Прайд из комикс-вселенной «Люди Икс». Об этом 5 ноября сообщил портал Screen Rant.

Информация о том, что Миллер может снять эту картину, впервые появилась в январе 2018 года. Ожидалось, что роль Китти Прайд исполнит актриса Эллен Пейдж. Однако впоследствии проект был заморожен из-за сделки между Disney и Fox.

«Я люблю Людей Икс», — заявил Миллер, добавив, что при этом сейчас он не ждёт, что Marvel позвонит ему и предложит работать над проектом картины по этой киновселенной. Режиссёр признался, что он действительно очень хотел снять фильм про Китти Прайд.

«Чёрт, я люблю этот фильм. Теперь этого никогда не случится», — сказал Миллер.

Китти Прайд — это девушка-мутант из серии комиксов про Людей Икс, которая может не только проходить сквозь живых существ и предметы, но и, например, передвигаться по воздуху, используя другую сторону своих способностей. Эллен Пейдж исполнила роль этого героя в фильмах «Люди Икс: Последняя битва» и «Люди Икс: Дни минувшего будущего».

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